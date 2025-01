Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In vista delle elezioni comunali a San Prospero (Comune oggi commissariato dopo la decisione del Consiglio di Stato di non accettare le candidature delle liste di Borghi e Fontana) il centrosinistra è in fermento. Oltre alla candidatura dello stesso Sauro Borghi è emersa anche quella di Eva Baraldi, sostenuta da un gruppo di cittadini: Giancarlo Agazzani, Ylenia Albano, Pina Anguilano, Giuseppina Arrigo, Elena Ascari, Francesco Di Bella, Teresa Bianco, Debora Calzolari, Antonio Capasso, Raffaella Carnevali, Nicolas Domenichini, Marika Doto, Rossella Felline, Rossano Ferrari, Simone Ganzerli, Elisa Lelli, Ugo Malagoli, Mauro Mari, Rosa Di Pace, Francesco Pacella, Valeria Parenti, Annalisa Pederzoli, Giovanna Di Pietro, Carmela Del Pozzo, Claudio Roncaglia, Roberto Russo, Filippo Sala, Aldo Sartini.

'Il 24 gennaio abbiamo incontrato nuovamente l'altro candidato del centro-sinistra e, ancora una volta, non abbiamo ricevuto una risposta chiara sulla sua adesione alle primarie. Abbiamo ribadito con forza la nostra richiesta di dare voce ai cittadini, ma ci siamo trovati di fronte a un clima di indecisione e vaghezza - afferma il gruppo guidato da Eva Baraldi -. Sono stati avanzati accordi volti a evitare le primarie o a definire intese prima di confrontarsi con la comunità, proposte che mettono in discussione i principi di trasparenza e partecipazione su cui deve basarsi un progetto politico credibile. Il nostro programma si fonda su valori non negoziabili: trasparenza, partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza. Le primarie rappresentano lo strumento fondamentale per garantire una scelta libera e condivisa, restituendo ai cittadini il diritto di decidere chi guiderà il centro-sinistra alle prossime elezioni amministrative. Per rispetto verso la comunità di San Prospero e per coerenza con i nostri valori, ribadiamo con determinazione che le decisioni politiche non possono essere il frutto di accordi riservati. È necessario passare attraverso il voto democratico, l’unico strumento capace di riflettere la volontà collettiva. Il futuro di San Prospero appartiene ai cittadini, non ai tavoli delle trattative. Continueremo a lavorare con convinzione affinché ogni decisione rispecchi i bisogni e le aspirazioni della nostra comunità. Vogliamo una politica trasparente, rispettosa e autenticamente partecipativa. Per questo, chiediamo ancora una volta che si tenga conto della volontà dei cittadini attraverso le primarie di coalizione, unico strumento per costruire un progetto politico che guardi davvero al futuro'.