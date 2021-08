Referendum, ora si può firmare con lo Spid: ‘Una conquista per tutti’

La possibilità da oggi di poter firmare le proposte di referendum con Spid o carta di identità elettronica é importantissima per aumentare la partecipazione alla politica dei cittadini di questo paese. Niente più richieste con il 'cappello in mano' ai politici per autenticare le firme che limitava pesantemente la possibilità di raccolta firme. Proprio poche settimane fa il presidente della Provincia di Modena Tomei, aveva rigettato la mia richiesta di autenticare le firme sulla proposta di referendum sull'Eutanasia Legale con motivazioni molto discutibili. Era nell'esercizio del suo potere discrezionale... Ennesima conferma che Modena e l'Emilia Romagna sono governate da politici con la testa girata all'indietro. L'Assemblea della regione Emilia Romagna e i consigli comunali e provinciali di tutta l'Emilia Romagna dovranno al piú presto modificare i loro statuti e regolamenti per adeguarli a questa importantissima legge e creare piattaforme informatiche dedicate per permettere ai cittadini di potere firmare referendum, proposte di delibere comunali e istruttorie pubbliche. Si potrà finalmente aumentare la partecipazione alla vita politica e amministrativa dal 'basso', agendo concretamente per il bene pubblico senza essere schierati in questo o quel partito.