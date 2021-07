'Referendum eutanasia, io dipendente della Provincia non autorizzato ad autenticare firme'

Gentile redazione,Vi informo che come dipendente della Provincia di Modena avevo chiesto al Presidente della Provincia Tomei () l'autorizzazione ad autenticare le firme di chi vuole firmare il referendum 'Eutanasia Legale'. I dipendenti comunali e provinciali lo possono fare naturalmente al di fuori dell'orario di lavoro. Un'attività volontaria e non retribuita. Nei miei ormai 27 anni da dipendente provinciale tutte le altre volte che lo avevo chiesto, con altri Presidenti in carica (Pattuzzi, Sabattini e Muzzarelli) per altri referendum e per le elezioni politiche ed amministrative, l'autorizzazione mi era sempre stata concessa senza problemi. Io non so se, fatti salvi i requisiti soggettivi di chi la richiede, sia un atto dovuto, ma sicuramente un diniego con questa motivazione: '...non ho intenzione di incaricare dipendenti a svolgere attività Istituzionali fuori orario di lavoro' mi sembra incredibile. Se si volesse mettere sul ridere la risposta sarebbe. 'Allora mi autorizzi durante l'orario di lavoro, io sono disponibile.'L'argomento di cui si occupa il referendum è molto serio ed importante per tutti e non merita battute e politici che rispondono in quel modo.Spero che la pubblicità che riterrete di dare a questa mia comunicazione porti ancora piú persone a firmare questo referendum. Luglio, agosto e settembre sono mesi importanti per raggiungere il numero di firme necessarie.