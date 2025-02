Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Seconda vittoria di fila per il Cittadella Vis Modema. Gli uomini di Gori ottengono i tre punti esterni, dopo aver battuto in trasferta, allo stadio “Calbi” di Cattolica, il San Marino per 1-0. Il primo a farsi a vedere in avanti è la formazione di casa che arriva sul fondo con Miglietta che prova il traversone ma la sfera termina sul fondo. I primi dieci minuti di gara sono, prevalentemente, di studio da parte di entrambe le formazioni schierate sul terreno di gioco. Ci prova Passewe ma il tentativo va ad infrangersi sulle maglie della difesa del Cittadella. Tentativo ancora di marca Sanmarinese, palla abbondantemente out. Il primo sussulto del Cittadella capita sulla testa di Bertani che, di testa, manda di poco a lato. Palla in corner. Boccaccini ci prova dal limite, palla abbondantemente fuori.

Miglietta ci prova, De Fazio esce ed allontana il pericolo.Il secondo tempo inizia con il Cittadella che prova a farsi vedere dalle parti di Lattisi, Formato prova a spezzare di testa ma il tentativo è vano. Bella combinazione sammarinese, che fa trovare Passewe a tu per tu con De Fazio che si accartoccia e fa sua la sfera. Occasionissima per la formazione modenese: Sala gioca di sponda con Guidone che libera al tiro Manzotti, conclusione che va a sbattere dritta dritta sul palo. Il vantaggio della squadra di Gori è nell’aria, infatti arriva quando Lorenzo Mandelli insacca con un gran bel tiro da fuori e porta il punteggio sull'1-0 in favore del Cittadella su San Marino. Punizione pericolosa per la compagine di casa, la palla vaga pericolosamente in area di rigore, De Fazio smanaccia come può.

San Marino si fa vedere dalle parti di De Fazio con un corner, la palla attraversa l’area di rigore, nessuno si avventa sulla sfera e pericolo scampato per il Cittadella. Sala ci prova da posizione ravvicinata, risponde alla grande Lattisi. Dopo sei minuti di recupero, l’arbitro pone fine alla contesa, San Marino Cittadella - Vis Modena 0-1.San Marino - Cittadella Vis Modena 0-1San Marino: Lattisi, Pericolini, Miglietta, Pasa, Fabbri, Haruna, Toure (30’st Gibilterra), Arcopinto, Passewe, Muro (41’st Di Francesco), Di Lauro (30’st Guidobaldi). A disposizione: Branduani, Rota, Cenni, Biguzzi, Mezzasoma, Tosi. All. BiagioniCittadella Vis Modena: De Fazio; Fort (5’st Marchetti), Boccaccini, Sabotic; Martey, Mora, Mandelli, Bertani, Manzotti; Guidone, Formato (26’st Sala). A disposizione: Leonardi, Sardella, Andreotti, Teresi, Rovatti, Carretti, Orlandi. All. GoriArbitro: Zampieri di RovigoAmmoniti: Toure, Fort, Arcopinto, Mora, De FazioReti: 27’st MandelliNote: 1 minuto di recupero primo tempo, 6 minuti di recupero secondo tempo