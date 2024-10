Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Cittadella Vis Modena passa in vantaggio al 19′ con Formato sfruttando un lancio in profondità. Un vantaggio che dura solo cinque minuti: su cross di Mereghetti D’Agostino fa esultare i tifosi del San Marino.Al 34′ i Titani passano in vantaggio con Arcopinto direttamente dal calcio d’angolo. Pareggio dei padroni di casa al 65′ con Formato che di testa insacca un cross da sinistra. Passano tre minuti e ancora Arcopinto supera portiere Albieri, al 76esimo pareggia Guidone di testa e all’89’ ci pensa Mereghetti a chiudere la partita sul 3 a 4.'Quattro gol sono una anomalia per noi e forse siamo stati penalizzati dalla troppa voglia di vincere nel finale - afferma il ds Fantazzi -.

E' comunque un gruppo sano che lavora bene da luglio e stiamo cercando di fare di tutto per fare bene. La sconfitta di oggi dispiace, ma alla squadra non devo rimproverare nulla'.



CITTADELLA-SAN MARINO 3-4RETI: 19′ pt Formato, 24′ pt D’Agostino, 34′ pt Arcopinto, 20′ st Formato, 23′ st Arcopinto, 31′ st Guidone, 44′ st Mereghetti.CITTADELLA VIS MODENA: Albieri, Carretti (25′ st Teresi), Aldrovandi, Sabotic, Sardella (10′ st Martey), Osuji (41′ st Pezzani), Marchetti (18′ st Mandelli), Mora, Bertani (10′ st Truffelli), Guidone, Formato. A disp.: Leonardi, Mondaini, Serra, Rovatti. All.: Salmi.SAN MARINO (3-1-5-1): Rinaldini, Biguzzi, Urbinati (1′ st Pasa), Lomolino, Haruna, D’Agostino, Mereghetti, Tourè (14′ st Zammarchi), Arcopinto, Di Lauro, Giometti. A disp.: Pericoli, Patarnello, Di Martino, Lazzari, Sensoli, Mambelli, Miglietta. All.: Cascione.ARBITRO: Iheukwumere (Assistenti: Mongello e Cocco).AMMONITI: Aldrovandi, Formato, Tourè, Mereghetti, Haruna.