Costo dei gelati, prezzi da rapina anche su quelli confezionati

Buongiorno, desidererei commentare la lettera scritta da Guglielmo Ferrari di ieri intitolata 'Modena, prezzi alle stelle: mini-coppetta di gelato a 3,50 euro'. L'estensore di codesto scritto ha tutti i motivi per meravigliarsi del prezzo applicato, tuttavia lo avverto che come il gelataio è autorizzato ad applicare liberamente il prezzo, poiché non mi risulta che siano imposti, allo stesso modo il cliente è autorizzato a guardare il listino prezzi che il gelataio è obbligato ad esporre, ed eventualmente alzare i tacchi ed andarsene qualora il prezzo fosse esagerato. Diversamente, ordinare il gelato, pagarlo e criticare poi il gelataio rientra nello schema 'caro gelataio, le consegno il portafoglio, tolga quello che le pare, nessun problema'.

Comunque sia il problema dei prezzi da rapina applicati ai gelati non riguarda solo quelli artigianali, ma anche quelli confezionati. Vi propongo 2 esempi, visti dal sottoscritto: 30-4-2025, Lignano Sabbiadoro, in 5 bar situati a ridosso della spiaggia gelati confezionati tutti tra 3 e 3,50 euro e notare la data non da alta stagione. 14-6-2025, Casteldelci (RN), chiosco vicino a un laghetto, gelati confezionati tutti sopra ai 3 euro. Quindi il problema dei prezzi dei gelati non è limitato agli artigianali, più costosi, ma anche ai confezionati. Ora, è vero che la storia non si fa coi 'se' e coi 'ma', tuttavia, se è vero che 3,50 euro corrispondono a poco meno delle vecchie 7000 lire, ritengo che nessuno, vigente la vecchia moneta, avrebbe applicato il prezzo di 7000 lire per una mini coppetta gelato, quindi il problema va esaminato a monte, ovvero dal 2002, con aumentini, aumenti, aumentoni, arrotondamenti... Cordialmente.

Paolo