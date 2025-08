Modena, prezzi alle stelle: mini-coppetta di gelato a 3,5 euro

Gentile Redazione,

scrivo questa lettera dopo aver letto sul vostro quotidiano delle 'colazioni d'oro' di Modena. Desidero esprimere il mio disappunto riguardo anche ai prezzi troppo elevati del gelato artigianale a Modena. Recentemente ho avuto l’opportunità di gustare un gelato con la mia famiglia in una nota gelateria della città e per l'ennesima volta sono rimasto sorpreso dal costo di 3,50 euro per una coppetta piccola al limone. Il costo mi è sembrato sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del prodotto offerto.

Capisco che il gelato artigianale richieda ingredienti di alta qualità e un lavoro accurato, ma credo che un prezzo più accessibile potrebbe favorire una maggiore soddisfazione dei clienti e incentivare un consumo più frequente. Ad una famiglia composta da quattro persone come la mia l'assaggio gelato costa ben 14 euro. Il costo al kg ha ormai raggiunto quasi ovunque i 26 euro con aumenti spropositati nell'ultimo anno. Purtroppo, questa situazione rischia di allontanare le persone dal poter gustare un buon gelato senza dover spendere cifre elevate.

Spero che questa mia segnalazione possa essere presa in considerazione e che si possa riflettere su una revisione dei prezzi, affinché anche i cittadini e i visitatori di Modena possano godere di questa delizia senza sentirsi penalizzati economicamente.

Ringrazio per l’attenzione e resto in attesa di eventuali risposte o approfondimenti.

Cordiali saluti,

Guglielmo Ferrari