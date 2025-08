Modena, colazione d'oro: due cappuccini e una fetta di torta 11 euro

Gentile redazione,

vorrei segnalare quanto mi è accaduto pochi giorni fa in un bar di Modena a ridosso del centro, che peraltro si affaccia su una strada piuttosto trafficata. Per una colazione con una persona che non incontravo da tempo mi sono recato intorno alle 9 di mattina in questo locale. Io e il mio ospite ci siamo seduti in uno dei numerosi tavolini presenti e abbiamo ordinato due cappuccini e una fetta di torta. Non erano presenti menu al tavolo e al momento di pagare mi sono recato alla cassa. Qui, con mia grande sorpresa, mi sono visto consegnare un conto pari a 11 euro. Sei euro la (piccola) fetta di torta che mi è stata servita e 2.50 euro ogni cappuccino. Mi chiedo, con tutta onestà, se prezzi simili siano compatibili con il servizio offerto e con la location nel quale ci trovavamo. Quantomeno se un gestore pensa - legittimamente - di applicare tali prezzi, forse dovrebbe renderli immediatamente visibili ai clienti.

Buona giornata e grazie comunque per aver accolto la mia segnalazione.

Gabriele G.