Gentile Redazione de La Pressa,
vorrei sottoporre alla vostra attenzione un problema che riguarda la stazione ferroviaria di Modena e che meriterebbe, a mio avviso, maggiore attenzione pubblica.
Nella stazione sono presenti numerosi scalini e mancano scivoli o rampe adeguati per superare agevolmente i dislivelli, anche per chi deve semplicemente trasportare una valigia a mano.
La situazione diventa ancora più problematica quando gli ascensori sono guasti o fuori servizio, perché le persone con disabilità o con difficoltà motorie possono trovarsi in seria difficoltà negli spostamenti.
Mi chiedo come sia possibile progettare o ristrutturare una stazione senza pensare concretamente alle esigenze di chi non può salire e scendere le scale con facilità. Una stazione ferroviaria dovrebbe essere accessibile a tutti, comprese le persone in carrozzina, gli anziani, chi ha difficoltà motorie e chi viaggia con bagagli.
Chiedo a chi progetta questi interventi di provare a mettervi nei panni di una persona con disabilità. Immaginate di dover attraversare Voi la stazione senza poter utilizzare le scale e di trovare anche gli ascensori fuori servizio. Solo provando a immedesimarsi nelle difficoltà degli altri forse si possono progettare spazi davvero accessibili.
Siamo nell'anno 2026 e siamo ancora qui a parlare di barriere architettoniche a conclusione di una ristrutturazione conclusasi poco tempo fa.
Chiedo alla vostra redazione di valutare la possibilità di dare visibilità a questa problematica, affinché venga aperto un confronto pubblico e si sollecitino interventi concreti per rendere la stazione di Modena più accessibile e sicura per tutti.
L'accessibilità non è un lusso né un dettaglio: è una questione di dignità, autonomia e rispetto.
Lettera firmata
'Stazione ferroviaria off-limit per le persone disabili'
La lettera di un utente: 'Troppi scalini, poche rampe e ascensori rotti rendono accesso e fruibilità difficili'
Gentile Redazione de La Pressa,
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