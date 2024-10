Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel film sono presenti degli elementi con espliciti riferimenti alla persecuzione antisemita. Chaplin ha colto perfettamente gli stereotipi della rappresentazione del potere; non usa solo la parodia per esorcizzare l'incubo del nazismo ma pronuncia con ardore parole di denuncia e di lotta ai soprusi. Più che in qualunque trovata comica, Chaplin, nel film è riuscito ad affermare la verità - soffocata dal fascismo - attraverso la caricatura di personaggi reali.Una volta finita la guerra, quando cominciarono a essere svelate le crudeli verità del nazismo, Chaplin dichiarò: 'Se avessi saputo com'era spaventosa la realtà dei campi di concentramento, non avrei potuto fare 'Il grande dittatore'; non avrei trovato niente da ridere nella follia omicida del nazisti'.