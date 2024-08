Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Don Diego, nella vita di tutti I giorni si comportava come un nobile ricco gentile e apparentemente lezioso.Quando c'era da aiutare la povera gente e scombinare i piani del cattivo capitano Ramon, Diego si trasformava in un eroe mascherato dal mantello nero e in un abile spadaccino astuto come una volpe. Richiamandosi alle qualità di questo animale, lo scrittore statunitense Johnston Mc. Culley decise di chiamare il protagonista del suo libro Zorro (traduzione spagnola di 'Volpe').L'eroe fece innamorare i lettori ma soprattutto ebbe un grande successo nel cinema.

Zorro appariva sempre sul suo cavallo Tornado, anch'esso di colore nero e capace di galoppare come il vento per sconfiggere, con il suo cavaliere, l'ingiustizia.Dopo aver compiuto le sue coraggiose imprese, Zorro lasciava sul campo (spesso sulle vesti dei suoi nemici) la inconfondibile Z. Molti bambini hanno indossato, almeno una volta a carnevale, cappello, maschera, mantello a dimostrazione del fatto che Zorro è uno degli eroi più amati.