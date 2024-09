Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le lingue dei segni non sono semplici traduzioni in modalità gestuali del linguaggio verbale, ma lingue naturali a tutti gli effetti: ne esistono ben 300 al mondo, l'una diversa dall'altra.L'accesso precoce ai servizi dei segni, è vitale per la crescita e lo sviluppo dell'individuo sordo. È importante preservare le lingue dei segni come elementi di diversità linguistica e culturale e coinvolgere le comunità dei non udenti nella formulazione di qualsiasi provvedimento li riguardi.