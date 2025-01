Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I Led Zeppelin sono considerati tra gli innovatori del Rock; si sono formati nel 1968 e sciolti nel 1980, anno in cui è morto il batterista. Il gruppo era composto da Jimmy Page (chitarra) Roberto Plant (voce e armonica), John Paul Jones (basso e tastiere) e John Bonham (batteria). Il loro primo album era stato registrato, alla fine del 1968 a Londra. Una delle caratteristiche più innovative del LP era il suono che Jimmy Page riuscì a dare alle registrazioni.

L'album è rimasto in cima alle classifiche americane per anni.Per capire la rivoluzione sonora e culturale basta ascoltare anche solo l'inizio di 'Good times, bad times': le due note iniziali del brano sono suonate dai tre musicisti del gruppo, come se due tuoni si liberassero in cielo. All'interno poi del primo LP compaiono tutti gli elementi essenziali che hanno fatto dei Led Zeppelin una delle band più poliedriche nella storia della musica.Roberto Plant con la sua prova canora nel primo album riuscì a donare un'empatia e una forza comunicativa forte che rimase intatta nel corso degli anni.L'immagine per la copertina del primo disco dei Led Zeppelin venne scelta da Jimmy Page e presenta un'immagine in bianco e nero del dirigibile Hindenburg in fiamme, fotografata da Sam Shere il 6 maggio 1937, durante lo storico disastro. L'immagine si riferisce all'origine del nome della band.