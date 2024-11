Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fu importante, per la vittoria di Kennedy, il sostegno compatto dei cattolici e un altro aiuto arrivò dall'arresto di Martin Luther King, durante una protesta per i diritti civili in Georgia. Kennedy chiamò le autorità locali per farlo liberare: il risultato fu che il padre di King disse che avrebbe votato per il giovane J.F., trascinando con sé un pezzo della comunità afroamericana.Dopo che fu proclamato vincitore, Kennedy tenne un breve discorso: 'I prossimi 4 anni saranno difficili è una sfida per tutti noi, sarà necessario uno sforzo nazionale per condurre questo Paese, negli anni 60, in modo sicuro. Chiedo il vostro aiuto e vi assicuro che tutto il mio spirito sarà dedicato agli interessi, a lungo termine, Degli Stati Uniti e alla causa della libertà in tutto il mondo'.Kennedy giurò da presidente il 20 gennaio 1961 e rimase in carica fino al giorno del suo omicidio, il 23 novembre 1963.