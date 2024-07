La Giornata mondiale delle competenze giovanili

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Oltre alle competenze tecniche e specifiche è altrettanto necessario sviluppare competenze trasversali come la comunicazione, il lavoro di squadra, la creatività e l'adattamento. Queste competenze permettono di affrontare con flessibilità le diverse sfide professionali.

Il Web e i social offrono ai giovani una grande opportunità per connettersi con il mondo, per farsi conoscere e per promuovere le proprie idee e i propri progetti. Ai giovani, mai come oggi, si richiede di credere nelle proprie capacità. Non aver paura di mettersi in gioco e perseguire con tenacia i propri sogni.



I giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro si trovano ad affrontare sfide e ostacoli inaspettati. Occorre trasformare i possibili fallimenti in opportunità di crescita e di rilancio. A volte i fallimenti possono essere un segnale che la strada intrapresa non è quella giusta. In questi casi può essere utile esplorare nuove opportunità lavorative in linea con i propri interessi, talenti e aspirazioni a costo di rinunciare coraggiosamente anche a vantaggi economici. Non bisogna infine affrontare da soli le difficoltà, fondamentale è il supporto dei famigliari e di amici.