Il 18 agosto è la Giornata nazionale proprio dei liquori e degli sciroppi.I monaci sono da sempre ricercatori e conoscitori di erbe officinali, conservano le conoscenze curative delle piante e l'efficacia benefica di liquori e sciroppi. Queste bevande sono stratagemmi messi in atto per sfruttare i doni della natura. Sciroppi e liquori sono anche una testimonianza di una antica ospitalità.Spesso queste bevande artigianali sono contenute in bottiglie di vetro grezzo che aiutano a creare cordialità, che si è estesa anche ad uno dei nomi di queste delizie (cordiale).Tra i più noti liquori e sciroppi italiani possiamo annoverare: il VOV (liquore all'uovo), il liquore al cioccolato, il nocino, il laurino, lo sciroppo di mirtilli, la sciroppo alla menta, lo sciroppo di sambuco e tanti altri. Una particolare menzione merita il liquore delle 100 foglie che viene prodotto con bacche, ma anche con foglie o noccioli è una produzione familiare diffusa e tipica principalmente in Piemonte. Abruzzo e Puglia.Oggi festeggiamo gli sciroppi bevande naturali e dissetanti, ma festeggiamo anche i liquori, che se bevuti con parsimonia sono salutari e rendono felici.