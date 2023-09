Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nel suo messaggio, Papa Francesco afferma che Dio vuole che regni la giustizia e ciò è indispensabile, per la vita, come l'acqua lo è per la nostra sopravvivenza fisica.Mantenendo una giusta relazione con Dio, l'umanità e la natura, la giustizia e la pace possono scorrere.Il Papa inoltre afferma: 'Restiamo a fianco delle vittime della ingiustizia ambientale climatica e poniamo fine a questa guerra insensata al creato'.Il Santo Padre inoltre afferma, che ogni uomo si deve decidere a trasformare i propri stili di vita per non considerare più il creato come un oggetto da sfruttare, ma al contrario come dono sacro del Creatore da custodire. 'In questo tempo in cui il creato e l'umanità sono in pericolo, lavoriamo e preghiamo perchè la nostra casa comune abbondi nuovamente di vita'.