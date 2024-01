Muore Buffalo Bill: era il 10 gennaio 1917

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il soprannome 'Buffalo Bill' gli viene dato rubandolo a un tale William Comstock, a cui apparteneva in precedenza: Cody l'aveva superato in una gara di caccia al Bisonte. Una leggenda narra che Buffalo Bill, negli anni tra il 1868 e il 1872, abbia rifornito di carne, gli operai che costruirono la ferrovia, uccidendo 4000 Bisonti. I Bisonti erano oggetto di caccia perché il loro sterminio avrebbe velocizzato la costruzione della ferrovia.Il mito di Buffalo Bill si è alimentato grazie allo scrittore Ned Bufline, che in diversi racconti narra le gesta del famoso cacciatore.

Lo stesso Cody (Buffalo Bill) accetta poi di interpretare la trasposizione teatrale delle sue gesta.

Lanciato nel mondo dello spettacolo nel 1883, Cody crea il 'Buffalo Bill Wild West Show', intrattenimento circense dove vengono ricreate, in tipico stile Western, le gesta del cacciatore. Nello spettacolo partecipano veri Cowboy e pellerossa dell'epoca, come Toro Seduto.



Lo spettacolo circense, per 20 anni, diverrà un successo negli Stati Uniti ma anche in Europa.

A Londra nel 1889, sarà una delle attrazioni principali durante il giubileo d'oro della Regina Vittoria.

Anche in Italia, Buffalo Bill, convertitosi al Cattolicesimo, realizzerà il desiderio di incontrare Papa Leone XIII e di esibirsi. William Cody (Buffalo Bill) muore all'età di 71 anni a Denver e viene sepolto sulla Lookout Moutain, in Colorado, ad est di Denver.