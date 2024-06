Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ungaretti per l'essenzialità e la purezza della sua poesia è stato un esempio per i poeti dei suoi tempi e per quelli successivi. Per avere descritto i drammi storici e le ansie esistenziali dell'uomo, continua ad essere letto e studiato.La vita di Giuseppe Ungaretti fu funestata da drammatici eventi: all'età di 2 anni perse il padre, visse gli orrori della guerra in trincea, perse presto anche il fratello e il figlio.Negli anni 40 ottenne la cattedra di letteratura italiana all'Università La Sapienza di Roma.Nel secondo dopo guerra, Ungaretti, divenne una celebrità: ebbe riconoscimenti in tutto il mondo.Nel 1962 venne eletto presidente della Comunità europea degli scrittori.Ungaretti raccontò la vita, la morte. L'umanità come semplici misteri, ricordando all'uomo quanto deve a sé e agli altri. Amare la vita e amare i propri simili sono imperativi categorici che riecheggiano in ogni suo verso: la concezione della sua poesia è intesa come luogo dello spirito libero, creativo e gioioso.Ungaretti esprime in maniera palese la propria estraneità ad abusi: 'La guerra è e rimarrà l'atto più bestiale dell'uomo'. Nella poesia di Giuseppe Ungaretti non c'è odio per il nemico né per nessuno; c'è la presa di coscienza della condizione umana, della fraternità degli uomini, nella sofferenza, dell'estrema precarietà della loro condizione.