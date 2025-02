Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fabrizio Frizzi nacque a Roma il 5 febbraio 1958: iniziò la sua carriera in radio e televisioni private. Nel 1980 era già in RAI, prima come inviato poi come conduttore del programma per ragazzi 'Il barattolo'. Fabrizio Frizzi è stato il mattatore di 'Miss Italia': ha condotto il concorso di bellezza per molti anni. Ha condotto 73 programmi e con Pippo Baudo è stato il presentatore con più trasmissioni all'attivo.Le più importanti trasmissioni che ha condotto sono: Europa Europa, I Fatti vostri, Scommettiamo che?, Luna Park, Cominciamo Bene, L'Eredità, I Soliti ignoti e Domenica in. Il suo volto è legato anche alla beneficenza: ha condotto tante volte la Maratona Telethon e ha commentato la 'Partita del cuore'.Fabrizio Frizzi è morto il 26 marzo 2018 all'ospedale Sant'Andrea di Roma, aveva 60 anni. Grande il cordoglio in tutta Italia per il decesso del 'conduttore col sorriso', un uomo che aveva fatto compagnia a intere generazioni e fu sempre ammirato per il suo garbo e la sua gentilezza.