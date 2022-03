Green Pass, Puzzer a Modena: 'Contenti solo quando avremo libertà piena e per tutti'

'Non possiamo essere contenti della possibilità che ieri non avevamo di salire su un autobus o di andare a lavorare. La libertà non è una concessione del governo. Dal 1° aprile e dal 1° maggio ci saranno ancora persone che non potranno lavorare senza super green pass e senza vaccinazione. Il nostro obiettivo non sarà raggiunto fino a quando la libertà non sarà nuovamente per tutti, fino a quando non sarà tolto l'obbligo vaccinale e fino a quando la libertà smetterà di essere intesa come possibilità che il governo può concedere. Per questo il decreto del governo e l'allentamento delle restrizioni è solo uno zuccherino che non toglie nulla alla nostra battaglia'Stefano Puzzer, leader del movimento dei portuali e poi simbolo del movimento contro il Green Pass, oggi pomeriggio, dalle 15, sarà in centro a Modena. Questa mattina La Pressa lo ha incontrato. L'intervista di Giuseppe Leonelli