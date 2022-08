Puzzer: 'Dissi non avrei mai fatto politica, ma è giusto metterci la faccia'

'Non eravamo fenomeni prima, non siamo arrivisti adesso. La sedia non ci interessa e se la politica è un modo per cambiare le cose è giusto metterci la faccia'. Così Stefano Puzzer in un video, realizzato con i suoi collaboratori portuali Andrea e Franco, spiega le ragioni della sua scelta di candidarsi nelle liste di Italexit di Gianluigi Paragone.Puzzer, che sarà capolista a Modena per Italexit, replica ai tanti delusi dalla decisione di smentire quanto affermato per mesi e cioè la sua ferma intenzione di non scendere in politica.'Abbiamo pensato sia giusto metterci la faccia e lo abbiamo fatto responsabilmente, dopo aver parlato con tutti - spiega -. Prima di essere delusi è giusto vedere le cose fatte. Oggi chiediamo solo rispetto, come noi lo abbiamo sempre dimostrato a tutti. Ci saranno quattro schieramenti del dissenso purtroppo, perchè sono falliti i tentativi di unirli. Ma siamo tutti dalla stessa parte e non parlerò mai male degli altri schieramenti. Stiamo uniti ugualmente e non facciamo la guerra tra poveri tra noi, ma cerchiamo di combattere il sistema che ci ha discriminato come abbiamo sempre fatto nelle piazze'.