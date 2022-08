Puzzer candidato con Italexit, quando a Modena diceva: 'No a posti a sedere'

'Se volete riacquisire fiducia togliete le bandiere dei partiti e sentitevi semplicemente persone come noi, uniti in questa lotta per i diritti'. Queste le frasi che Puzzer pronunciava a marzo quando in una delle sue tante visite nelle piazze no Green pass a Modena () incalzando proprio coloro che tra il pubblico sventolavano le bandiere di Italexit. E ancora ' dobbiamo unirci, senza cercare posti a sedere . Siamo noi che vi voteremo e che non dovete vivere sui nostro sogni, ma ascoltare chi fa parte dei nostri gruppi'.Ora, a pochi mesi di distanza, Puzzer si ritrova candidato a Modena capolista proprio per il partito di Paragone, Italexit . Una scelta che sta dividendo i tanti che hanno sostenuto il movimento 'la gente come noi'.