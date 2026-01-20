Polizia locale di Modena: in organico mancano 20 unità, ma attività in crescita. Nel 2025 oltre 41mila richieste di intervento

Un anno di attività intensa: oltre 41mila richieste di interventoNel 2025 la Polizia locale ha raccolto 41.779 richieste di intervento, risposto a 71.497 chiamate e gestito 3.586 segnalazioni provenienti da cittadini e quartieri. Numeri che fotografano una città che chiede presenza, ascolto e risposte rapide.
“Il nostro impegno è quotidiano e costante per garantire la civile convivenza”, ha dichiarato Sola, ricordando che il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, con pattuglie a piedi, in auto e in moto nei quartieri, nei parchi e nelle frazioni.
Controlli sul territorio: 5.466 verifiche e oltre 3.000 servizi a piediL’attività di prevenzione ha portato a 5.466 controlli mirati al contrasto del degrado e al rafforzamento della sicurezza percepita.
Tra le risorse operative figura anche l’unità cinofila: il cane Pitt ha partecipato a 713 servizi, supportando pattuglie e collaborando con le altre forze dell’ordine.
Sicurezza stradale: 2.066 incidenti rilevati e 381 veicoli non assicurati
La sicurezza stradaleResta una priorità. Nel 2025 sono stati rilevati 2.066 incidenti, con 1.226 feriti e 13 vittime. I controlli hanno interessato 4.228 veicoli e 5.176 persone, portando a381 veicoli sanzionati perché non assicurati93 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti
Scuole e giovani: 840 servizi contro bullismo e violenzaOgni giorno gli agenti presidiano 15 scuole negli orari di ingresso e uscita. Nel 2025 sono stati svolti 840 servizi dedicati alla prevenzione del bullismo e della violenza giovanile. La Polizia di Modena rappresenta uno dei pochi casi in Italia di organizzazione di un servizio specifico anti-bullismo.
L’attività educativa ha coinvolto 383 classi e 8.797 studenti, con 1.012 ore dedicate a educazione stradale e legalità.
Eventi, commercio e tributi: 4.559 interventi a tutela di cittadini e impreseModena è una città ricca di iniziative: nel 2025 la Polizia locale ha gestito 189 eventi, impiegando 568 pattuglie.
Polizia giudiziaria e protezione civileSul fronte della Polizia giudiziaria, nel 2025 sono state 825 le persone denunciate, 155 i fotosegnalamenti, 142 gli accompagnamenti per identificazione o espulsione
In ambito ambientale sono stati effettuati 187 controlli, mentre la Protezione civile – coordinata dalla Polizia locale – ha visto 243 volontari impegnati in 300 interventi.
A completare il quadro, la rete di collaborazione con la comunità: 5 associazioni di volontariato e 102 gruppi di controllo di vicinato, con 2.800 cittadini attivi nella cura del territorio.
Se vuoi, posso anche trasformare questo articolo in una versione più breve, in un comunicato stampa, oppure in un pezzo più narrativo o d’opinione.
Il grazie delle istituzioniIn occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, Modena ha reso omaggio alle donne e agli uomini del Corpo con una cerimonia ufficiale in piazza Grande.
La cerimonia è proseguita con la deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti presso la Ghirlandina e con la celebrazione della Santa Messa in Duomo, alla presenza delle autorità civili e militari.