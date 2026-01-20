Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Polizia locale di Modena: in organico mancano 20 unità, ma attività in crescita. Nel 2025 oltre 41mila richieste di intervento

Il bilancio di un anno di attività nel corso della festa di San Sebastiano, patrono della PL. Nel futuro sempre più servizi di prossimità

La Polizia locale chiude il 2025 con numeri di attività in aumento, ma con un organico ancora inferiore agli standard fissati dalla Regione. A fronte delle 220 unità previste sulla base del rapporto agenti/popolazione residente, il Corpo modenese può oggi contare su 200 operatori effettivi, venti in meno rispetto alla soglia. Una carenza che potenzialmente potrebbe pesare sulla capacità di risposta ma che non ha impedito al Comandante Alberto Sola di raggiungere ugualmente risultati nell'attività con numeri in crescita, aspettando l'esito di un bando ancora aperto per l'assunzione di nuovi agenti. “Il bando ci consentirà di raggiungere l’obiettivo”, ha confermato in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale.

Un anno di attività intensa: oltre 41mila richieste di intervento

Nel 2025 la Polizia locale ha raccolto 41.779 richieste di intervento, risposto a 71.497 chiamate e gestito 3.586 segnalazioni provenienti da cittadini e quartieri. Numeri che fotografano una città che chiede presenza, ascolto e risposte rapide.
“Il nostro impegno è quotidiano e costante per garantire la civile convivenza”, ha dichiarato Sola, ricordando che il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, con pattuglie a piedi, in auto e in moto nei quartieri, nei parchi e nelle frazioni.

Controlli sul territorio: 5.466 verifiche e oltre 3.000 servizi a piedi

L’attività di prevenzione ha portato a 5.466 controlli mirati al contrasto del degrado e al rafforzamento della sicurezza percepita.
Centrale il lavoro “di prossimità”: 3.133 servizi a piedi, con una presenza rafforzata nel centro storico, sia di giorno sia nelle ore serali.
Tra le risorse operative figura anche l’unità cinofila: il cane Pitt ha partecipato a 713 servizi, supportando pattuglie e collaborando con le altre forze dell’ordine.
Sicurezza stradale: 2.066 incidenti rilevati e 381 veicoli non assicurati

La sicurezza stradale

Resta una priorità. Nel 2025 sono stati rilevati 2.066 incidenti, con 1.226 feriti e 13 vittime. I controlli hanno interessato 4.228 veicoli e 5.176 persone, portando a381 veicoli sanzionati perché non assicurati93 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti

Scuole e giovani: 840 servizi contro bullismo e violenza

Ogni giorno gli agenti presidiano 15 scuole negli orari di ingresso e uscita. Nel 2025 sono stati svolti 840 servizi dedicati alla prevenzione del bullismo e della violenza giovanile. La Polizia di Modena rappresenta uno dei pochi casi in Italia di organizzazione di un servizio specifico anti-bullismo.
L’attività educativa ha coinvolto 383 classi e 8.797 studenti, con 1.012 ore dedicate a educazione stradale e legalità.

Eventi, commercio e tributi: 4.559 interventi a tutela di cittadini e imprese

Modena è una città ricca di iniziative: nel 2025 la Polizia locale ha gestito 189 eventi, impiegando 568 pattuglie.
Parallelamente sono proseguiti i controlli su attività commerciali, occupazioni di suolo pubblico ed evasione tributaria, con 4.559 interventi complessivi.

Polizia giudiziaria e protezione civile

Sul fronte della Polizia giudiziaria, nel 2025 sono state 825 le persone denunciate, 155 i fotosegnalamenti, 142 gli accompagnamenti per identificazione o espulsione
In ambito ambientale sono stati effettuati 187 controlli, mentre la Protezione civile – coordinata dalla Polizia locale – ha visto 243 volontari impegnati in 300 interventi.
A completare il quadro, la rete di collaborazione con la comunità: 5 associazioni di volontariato e 102 gruppi di controllo di vicinato, con 2.800 cittadini attivi nella cura del territorio.
Il grazie delle istituzioni

In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, Modena ha reso omaggio alle donne e agli uomini del Corpo con una cerimonia ufficiale in piazza Grande.
Alla presenza del sindaco Massimo Mezzetti, dell’assessora alla Sicurezza urbana integrata e Polizia locale Alessandra Camporota e del comandante Alberto Sola, l’amministrazione ha sottolineato il ruolo centrale svolto dagli operatori nel garantire sicurezza e qualità della convivenza cittadina.Durante l’evento, l'assessore Camporota ha evidenziato come i dati illustrati dal comandante confermino una Polizia Locale “presente sul territorio e capace di adattarsi rapidamente alle richieste della comunità”. Ha ricordato l’ampiezza delle funzioni svolte dal Corpo: dalla polizia amministrativa, stradale e giudiziaria al contrasto del degrado, dello spaccio, della violenza e delle truffe; dal presidio dei parchi e delle aree di aggregazione ai pattugliamenti con unità cinofile e uffici mobili. Un impegno supportato da una rete di videosorveglianza che oggi supera le 500 telecamere.Particolare attenzione è stata dedicata ai fenomeni di devianza giovanile, con l’attivazione di un piano specifico per la sicurezza nelle scuole, e alla gestione della movida e degli eventi cittadini in un’ottica di sostenibilità e prevenzione. Camporota ha inoltre annunciato il potenziamento dell’organico con 25 nuove assunzioni, definendolo un passo necessario per sostenere chi, negli ultimi mesi, ha garantito continuità ai servizi “con notevole contributo personale”.
La cerimonia è proseguita con la deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti presso la Ghirlandina e con la celebrazione della Santa Messa in Duomo, alla presenza delle autorità civili e militari.
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

