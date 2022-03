Puzzer a Modena: ‘Dobbiamo unire movimenti non cercare posti a sedere’

'Tanti mi chiedono cosa dobbiamo fare, io lo ripeto: dobbiamo unirci, senza cercare posti a sedere'. L'appello alla unità arriva dal portavoce dei Portuali di Trieste Stefano Puzzer, oggi ancora a Modena alla festa organizzata al Parco Ferrari da La gente come noi Emilia Romagna, da Modena Libere menti e da lo Comitato della libertà. 'In Austria si sono uniti tutti i movimenti contro il Green Pass e hanno raggiunto un 30 per cento: dobbiamo fare la stessa cosa. E ricordare che siamo noi che vi voteremo e che non dovete vivere sui nostro sogni, ma ascoltare chi fa parte dei nostri gruppi'. Un appello chiaro al mondo della politica che in questi mesi ha guardato ai movimenti contro il green pass come bacino elettorale, un mondo della politica del quale Puzzer continua a ripetere di non essere interessato in prima persona.





Ma quella di oggi al parco Ferrari è stata prima di tutto una festa delle famiglie, un modo, come ha spiegato lo stesso portavoce dei Portuali per far vedere le facce 'allegre e contente di chi non ha ceduto al ricatto del green pass imposto in questi mesi'.