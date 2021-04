Io Apro, il passo indietro di Alfieri: 'Ora andate avanti anche per me'

'Io non sono scappato per paura'. Così Antonio Alfieri torna sulla decisione di fare un passo indietro rispetto alle manifestazioni dei ristoratori e agli scontri legati a Io Apro di Roma. 'Noi abbiamo grosse responsabilità, perchè quando uno è così visibile e muove tanta gente allora deve sentirsi responsabile per tutti - afferma Alfieri -. Per questo quando c'è qualcosa che non va occorre dirlo. Noi abbiamo peccato di leggerezza. La prima è stato usare una piazza dove era già organizzata una manifestazione pensando di usare questo evento come cavallo di troia, ma abbiamo sbagliato. La seconda leggerezza è stata quella di andare verso la polizia, pur non volontariamente affiancati da estremisti con le bandiere, dando erroneamente il messaggio che noi siamo contro le forze dell'ordine'.'Ora a mente fredda devo dire che i ragazzi di Io apro non c'entrano nulla, ma hanno peccato di ingenuità - continua ancora Alfieri -. Ma di fronte agli scontri e alle bombe carta mi sono sentito la responsabilità di un evento che non doveva andare in quel modo e per questo ho deciso di fare un passo indietro. Spero che questo gesto serva a fare riflettere tutti i ragazzi'.'Noi dobbiamo prendere consapevolezza che abbiamo vinto perchè abbiamo ragione, perchè ci stanno dando tutti ragione e perchè siamo delle brave persone - continua Alfieri -. La nostra è una battaglia giusta, io ho perso un locale e rischio di perdere gli altri due, quindi sicuramente il nostro è un messaggio corretto. La guerra la vinceremo noi, ma non dobbiamo più fare errori e fare le cose con responsabilità. D'ora in poi quindi andrete avanti come dei treni, pensando anche a me e lottando anche per me. A questo serve il mio passo indietro, un gesto che mi fa soffrire ma che è importante per dare un messaggio a tutti: d'ora in poi serve misura e strategia'.