No Green Pass, Puzzer e Sceusa iniziano marcia pacifica per la libertà

Come annunciato, è iniziata questa mattina la 'marcia pacifica per la libertà' partita da Venezia, attraversando l'Italia. 'Una marcia senza comizi e senza cartelli', ma solo una camminata gioiosa organizzata dall'ex giudice Paolo Sceusa per dire no al Green Pass. Prima tappa Padova. E tra i manifestanti c'è anche il leader dei Portuali di Trieste Stefano Puzzer, il quale aveva confermato nei giorni scorsi la sua presenza.A livello locale La gente come noi E.R. e Modena Libere Menti aderiscono a questa marcia. 'Un pellegrinaggio con l'obiettivo di risvegliare le coscienze dei partecipanti affinché ognuno diventi leader di se stesso - spiegano i due gruppi emiliani -. Non più un gregge guidato dal pastore ma ognuno consapevole della propria potenzialità e del diritto alle proprie scelte'.