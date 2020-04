Polizia locale derisa, Salvini si scusa: 'Sono stato equivocato'

'Saluto e ringrazio le donne e gli uomini della polizia locale che stanno facendo un lavoro enorme e chiedo scusa se le mie parole hanno offeso qualcuno di loro'. Il segretario della Lega Matteo Salvini nel corso della diretta Facebook di questa sera si è scusato dopo avere incassato le critiche del Sulpl derivate dalle sue affermazioni fatte durante la trasmissione 'Non è l'arena' di ieri sera. 'Figuriamoci se proprio io volevo offendere qualche esponente della polizia locale. Ho semplicemente detto che per garantire il rispetto delle zone rosse bisognava mobilitare tutte le forze dell'ordine, decisione che dipende dallo Stato, come noto - ha aggiunto -. Affidare questo immane lavoro alle sole forze della polizia locale sarebbe stato ingiusto. Questo il mio pensiero. Se è stato equivocato, mi scuso personalmente con ognuno di loro'.