Anche i Vigili del fuoco di Modena stanno intervenendo in ausilio del personale di Reggio Emilia sul devastante incendio che si è generato poco dopo le ore 21 all'interno del deposito dell'azienda del trasporto pubblico Seta in via Del Chionso. Al momento le fiamme avrebbero interessato, distruggendoli, almeno 10 bus, partendo, pare dalle prime informazioni giunte dal luogo, da un bus alimentato a GPL. Non ci sarebbero feriti. Le operazioni di spegnimento sono rese ancora più pericolose dallo scoppio di materiale infiammabile. Le immagini del Vigili del Fuoco documentano diverse esplosioni riguardanti bombole e serbatoi di carburante e di gasNotizia in aggiornamento