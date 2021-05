'Rotta Panaro, 7 ore per iniziare i lavori? Problemi a vie di accesso'

Se la chiusura della falla sull'argine del Panaro che il 6 dicembre ha creato l'alluvione di Nonantola è avvenuta in tempi rapidi da evitare che l'acqua invadesse anche Crevalcore, rimane il problema, mai posto nelle sedi istituzionali (o al quale non è mai stato risposto), di quanto abbiano pesato più di 7 ore di fuoriuscita di acqua dall'argine rotto in località Bagazzano. Soprattutto su Nonantola. Ovvero, se i lavori di riparazione della falla, pur rapidi, fossero iniziati diverse ore prima, anziché dopo 7 ore, è chiaro che la quantità di acqua fuoriuscita sarebbe stata di gran lunga inferiore. Con un impatto sicuramente ridotto su Nonantola. Un problema che va posto, perché 7 ore per intervenire su un punto del fiume che negli ultimi anni era stato interessato da diverse rotture, e comunque quasi alle porte di Modena, non sono pochi, anzi. La tempestività dell'avvio degli interventi in emergenza sono fondamentali per evitare o ridurre disastri. Un problema che abbiamo posto all'assessore regionale alla Protezione Civile nonché Presidente di Aipo Irene Priolo che abbiamo incontrato sulla cassa di espansione del Panaro.Il tempo intercorso tra la creazione della falla che ha fatto collassare l'argine, avvenuta presumibilmente intorno alle 6,30, e la posa del primo masso ciclopico per arginare la falla, (e che per l'assessore regionale Priolo sarebbe avvenuta intorno alle 13), si può ridurre per il futuro in scenari simili? Perché così tanto tempo trascorso? 'Il tempo intercorso tra la creazione della falla ed il primo masso ciclopico posto per la chiusura è quello che è stato necessario per creare vie di accesso all'argine' - afferma l'Assessore.Un punto, quello dei lavori necessari per creare o adeguare le vie di accesso, che quel giorno abbiamo documentato nella nostra diretta, dal punto della falla, dalle 11,30 alle ore 12,15. Intervallo di tempo nel quale ancora nessun intervento di riparazione della era iniziato. Le ruspe, in quel momento, intorno alle 12.15, stavano operando all'altezza del viadotto Tav, proprio per realizzare e rinforzare con fondo di ghiaia il percorso e la rampa di accesso all'argine e per consentire la salita sulla stesso degli escavatori e dei camion con i massi ciclopici. A sei ore dalla rotta sulla falla non c'era ancora nessun mezzo. 'Si tratta di un tema nuovo che dobbiamo capire come affrontare' - afferma l'Assessore Priolo che tiene a specificare quanto la celerità dei lavori di chiusura della falla, una volta iniziati abbiano inciso sulla riduzione del danno. 'Dopo siamo stati bravi e celeri al punto da evitare che l'acqua invadesse non solo Nonantola ma anche Crevalcore e S.Agata Bolognese'.Rimane poi l'altra questione, tale nonostante il buon funzionamento della cassa di espansione. Quella della fragilità degli argini del Panaro a valle della cassa.