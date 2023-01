Sestola, in fiamme un bus di linea: passeggeri scesi in tempo

Incendio di un bus della linea 840 Pavullo-Sestola, oggi pomeriggio verso le 16.30 in piazza Passerini a Sestola. Al momento dell’incendio - stando alla ricostruzione di Seta - il mezzo, proveniente da Vignola, ove era partito alle 15.04, si trovava presso il capolinea. Dopo aver effettuato regolarmente il servizio di linea fino a Sestola, la tabella di servizio prevedeva alcuni minuti di sosta e la successiva ripartenza in direzione di Pavullo. Durante detta sosta al capolinea il conducente si è accorto che dal vano motore fuoriusciva del fumo. Stando al resoconto dei Vigili del Fuoco i passeggeri in quel momenti presenti sono stati fatti scendere. Il conducente ha inoltre immediatamente avvisato la centrale operativa di SETA che ha provveduto ad allertare i Vigili del Fuoco.Seguendo le procedure ha iniziato iniziato direttamente le operazioni di spegnimento con l'ausilio di estintori, forniti anche dal titolare di una attività commerciale che si è posto direttamente in aiuto del conducente.Ciò, purtroppo, non è stato sufficiente ad arginare il rogo sul nascere. Le fiamme si sono propagate investendo l'intero mezzo. I vigili del fuoco sono intervenuti con squadre da Fanano e Pavullo estinguendo le fiamme e mettendo in sicurezza l'area. Sul posto Polizia Locale a ambulanza 118. Fortunatamente non si registrano feriti.'Il mezzo - fa sapere Seta - era stato immatricolato nel 2006. Una volta spento l’incendio, l’autobus è stato recuperato e trasportato presso il deposito SETA di Vignola, dove verrà sottoposto ad accurata ispezione per risalire alle cause dell’episodio'.La società che gestisce il trasporto pubblico locale ha ringraziato i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che 'hanno operato con la consueta prontezza e competenza' e ha rivolto 'un sentito ringraziamento anche al cittadino che è intervenuto a supporto del conducente, al quale va un doveroso ringraziamento in considerazione della professionalità e responsabilità dimostrate in questa circostanza'.