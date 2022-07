'Sono qui perché gli italiani lo hanno chiesto', Draghi in Senato interrotto dalle contestazioni

Dopo avere elencato i provvedimenti fino ad ora adottati dall'esecutivo da lui guidato e quelli che sarebbero da portare avanti nel breve e nel medio periodo (da un nuovo provvedimento aiuti nei primi di agosto, alla conferma con revisione del reddito di cittadinanza), il Presidente del Consiglio Mario Draghi afferma di essere in quel luogo (il Senato) e in quelle condizioni (a chiedere la fiducia su un nuovo patto di governo), perché glielo hanno chiesto gli italiani. A quel punto dall'aula scattano i primi boati di disapprovazione. Suona la campanella del Presidente del Senato. Non basta. Draghi si deve fermare. La contestazione cresce con invettive contro di lui. Il Presidente del Senato Casellati è costretta ad intervenire nel momento in cui Draghi, dopo essersi interrotto, stava continuando il finale del discorso.