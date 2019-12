Voto, la lista di Fratelli d'Italia: 'Saremo terzo partito in Regione'

Michele Barcaiuolo ha presentato questa mattina nella sede di Fratelli d'Italia la lista del partito della Meloni a Modena insieme al deputato Galeazzo Bignami. In lista, oltre a Barcaiuolo stesso,, referente Ant Mirandola,, ex assessore a Sassuolo,, ex consigliere comunale di Bastiglia,, ex presidente dell'Ordine degli avvocati di Modena,, consigliere comunale a Formigine,, finanziere di Vignola candidato indipendente, e, storica referente del Comitato per l'ospedale di Pavullo.'E' una delle liste più competitive in corsa a Modena - ha dichiarato il deputato Bignami -. Michele Barcaiulo è il nostro punto di riferimento per tutta la struttura di Fratelli d'Italia a livello regionale e può rappresentare al meglio la destra di governo che si affermerà in Regione. In caso di vittoria avrebbe tutte le carte in regole per entrare in giunta e si potrebbero così aprire altri scenari per gli altri candidati in lista'. Un testimone che lo stesso Barcaiuolo ha raccolto al volo dichiarando apertamente l'obiettivo della lista: 'Puntiamo ad essere la terza forza politica in Regione'. Un risultato che effettivamente, vista la profonda crisi dei 5 Stelle, non è affatto irraggiungibile.