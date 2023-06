Come definire e valorizzare il prezzo di vendita di una casa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Confcommercio, in un approfondimento sul mercato immobiliare in Italia, sottolinea quali siano le caratteristiche dell' appartamento più richiesto per l'anno 2022 su base percentuale, secondo un’indagine Fimaa.Nelle compravendite immobiliari si privilegia l’appartamento indipendente (76,6%), localizzato in periferia o hinterland delle città (40,3%), con classe energetica medio-alta (40,5%), ristrutturato (36,6%), con terrazzo o balcone (53,8%). La tipologia di riscaldamento più richiesto è quello autonomo (98,9% di preferenze), probabilmente a causa dell'aumento dei costi dell’energia.Il venditore può decidere di effettuare una propria stima della casa, tuttavia non esiste un prezzo perfetto. L’importante è che il prezzo non sia sopravvalutato o sottovalutato. Nel primo caso, il venditore non riuscirà ad avere visite da parte di potenziali acquirenti che si indirizzeranno verso immobili con un giusto prezzo di mercato. Invece se il valore della casa è sottovalutato, a breve termine il venditore ha un introito finanziario che è inferiore al reale prezzo di mercato con una conseguente perdita di denaro.



L’agenzia immobiliare RockAgent offre un servizio di valutazione gratuita dell’immobile che permette di definire il suo miglior prezzo di mercato. Ogni agente immobiliare ha una conoscenza approfondita del mercato in cui opera per cui a seconda della tipologia e dell’ubicazione della casa, stabilisce la stima corretta. È un’agenzia innovativa anche nel fornire al cliente uno strumento per seguire tutte le fasi della vendita grazie a statistiche, documenti, visite, tutto in tempo reale.



Ristrutturare per valorizzare

La ristrutturazione di un immobile permette di incrementare il prezzo di vendita e di conseguenza il venditore in genere si chiede se sia un passo da intraprendere. Non c’è una sola risposta, in quanto dipende dal tipo di immobile e dai potenziali acquirenti. Infatti la ristrutturazione non è essenziale per la conclusione di una compravendita immobiliare. Di sicuro tra una ristrutturazione a livello estetico e a livello tecnico, l’acquirente percepisce di più ciò che è visibile. Se è necessaria una ristrutturazione tecnica, deve essere portata a termine in modo completo, in quanto non è possibile effettuare lavori parziali e in seguito aumentare il prezzo di vendita della casa.

La ristrutturazione in termini di ampliamento di superficie abitabile è di fatto redditizia. Occorre prima valutare la struttura della casa affinché si possano mettere in risalto le potenzialità dell’immobile. Per esempio, se si vuole aggiungere altre camere da letto quando gli ambienti presenti sono poco spaziosi, l’ampliamento potrebbe non essere una soluzione da tenere in considerazione. Bensì è bene migliorare l’efficienza energetica, in quanto si tratta di lavori che dovrebbe fare in seguito l’acquirente e possono essere motivo di negoziazione del prezzo di vendita. Le aggiunte di materiali costosi, quali il marmo, non influiscono sul valore della casa e allo stesso modo l’installazione di una vasca idromassaggio. Se l’immobile ha un giardino, non è vantaggioso investire nello stile paesaggistico per stupire gli acquirenti ma, al contrario, viene valutato il costo per la sua manutenzione.