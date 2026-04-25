Sarà inaugurata questo pomeriggio, 25 aprile, alle ore 16, la nuova Casa del Volontariato di Pavullo nel Frignano, un edificio strategico che rappresenta il primo stralcio di un progetto più ampio dedicato al potenziamento della rete di soccorso e solidarietà del territorio.
La struttura, in via Serra di Porto 30, accoglierà i nuovi spazi operativi e le rimesse delle associazioni che da anni garantiscono servizi essenziali alla comunità: Avap-Croce Verde Pavullo, Avis Comunale di Pavullo nel Frignano Odv e le realtà di volontariato sanitario e sociale che collaborano stabilmente con il Comune.
L’intervento è stato reso possibile grazie alla sinergia tra Comune di Pavullo nel Frignano e Fondazione di Modena, che ha sostenuto economicamente il progetto riconoscendone il valore strategico per la sicurezza, la salute e la coesione sociale dell’area montana.
Il nuovo edificio è stato progettato per rispondere alle esigenze operative delle associazioni: spazi funzionali, aree di rimessaggio per i mezzi di soccorso, ambienti dedicati alla formazione dei volontari e alla gestione delle attività quotidiane.
Avap-Croce Verde e Avis rappresentano da sempre un punto di riferimento per Pavullo e per tutto il Frignano. La nuova Casa del Volontariato offrirà quindi una sede adeguata a questo patrimonio umano e civico, riconoscendo l’impegno di centinaia di volontari che ogni giorno garantiscono assistenza, trasporti sanitari, donazioni di sangue e attività di prevenzione.
Festa a Pavullo per l'inaugurazione della Casa del Volontariato
Alle 16 in via Serra di Porto 30
Sarà inaugurata questo pomeriggio, 25 aprile, alle ore 16, la nuova Casa del Volontariato di Pavullo nel Frignano, un edificio strategico che rappresenta il primo stralcio di un progetto più ampio dedicato al potenziamento della rete di soccorso e solidarietà del territorio.
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