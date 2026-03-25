Modena, diesel oltre due euro, lungo la Estense un aumento che smentisce il ribasso atteso

Un tragitto, dieci distributori: solo tre sotto i due euro, di cui due in tangenziale a Modena

Lungo l’asse Pavullo–Modena (e viceversa) i pendolari stanno facendo i conti con un nuovo, inatteso rincaro dei carburanti. Da domenica sera a oggi i prezzi sono ulteriormente saliti, anche rispetto ai già alti, e in parte ingiustificati, aumenti della scorsa settimana. La fotografia emerge percorrendo la Nuova Estense in orario serale post chiusura quindi con prezzi da considerare in modalità self, e mostra un quadro in netta controtendenza rispetto all’effetto calmierante che avrebbe dovuto produrre il recente intervento statale riguardante le accise.Nel percorso tra Pavullo e Modena, considerando dieci distributori monitorati, partendo da Querciagrossa zona aeroporto e arrivando in tangenziale a Modena alla rotatoria via Emilia Est, solo tre restano sotto la soglia dei 2 euro. Doverosa una precisazione: non abbiamo considerato il distributore in centro a Pavullo che mostra un prezzo di 1,999 euro, una soglia psicologica che di fatto non cambia l’impatto reale sul portafoglio legato ai 2 euro. Gli unici punti significativamente sotto i 2 euro risultano il distributore Conad di Pavullo, i due distributori nel tratto est della tangenziale all’ingresso di Modena.Tutti gli altri superano la soglia dei 2 euro, con aumenti registrati nuovamente nelle ultime 48 ore.Sul tratto della Nuova Estense la situazione è ancora più evidente. Escludendo i due distributori all’inizio della tangenziale di Modena, tutti gli impianti incontrati superano i 2 euro al litro, escluso appunto il Conad di Pavullo. Già lo scorso fine settimana non era così.Un caso emblematico è la pompa bianca nei pressi del bivio per San Dalmazio: fino a pochi giorni fa era leggermente sotto i 2 euro, oggi è abbondantemente sopra. Passaggio da sotto a sopra i due euro dal fine settimana scorso ad oggi di sera in modalità self al distributore di Querciagossa. Aumenti anche per i due distributori dove si eroga anche gpl a Sant'antonio di Pavullo e lungo la Estense nei pressi della ceramica Serra, a 2,1, dove a breve distanza un altro distributore applica un prezzo superiore ai due euro. Proseguendo verso Modena sopra i due euro le stazioni di servizio a Colombaro a Montale e a San Martino di Mugnano alle porte di Modena. Dove entrando in tangenziale si registra sotto i due euro il prezzo applicato in modalità self da entrambi i distributori posti all'altezza dell'ex Burger King.