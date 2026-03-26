Cimone, Pinone e Castello di Montecuccolo: i luoghi simbolo di Pavullo rivivono a Villa Pineta

Cambio di nome per i tre Nuclei che compongono la Casa Residenza per Anziani non autosufficienti della storica Villa Pineta KOS. Le precedenti denominazioni, neutre e impersonali, lasciano ora il posto a nomi familiari per i cittadini di Pavullo ma non solo. Si tratta di: Nucleo Monte Cimone (il maggiore rilievo dell'Appennino settentrionale e della regione Emilia-Romagna), Nucleo Pinone (il maestoso esemplare di Cedro del Libano simbolo del Parco Ducale), Nucleo Castello di Montecuccolo (l’antica rocca di rara bellezza).

L’iniziativa di rinominare gli spazi della CRA nasce dal desiderio di rendere gli ambienti della struttura sociosanitaria più accoglienti, riconoscibili e vicini all’esperienza di vita degli ospiti fragili che arrivano da Pavullo ma anche da altri distretti, quali Modena, Vignola e Sassuolo.

L’obiettivo è quello di favorire l’orientamento, stimolare i ricordi e contribuire al benessere emotivo e relazionale delle persone anziane.

'Per un anziano riconoscere un nome familiare significa ritrovare un punto di riferimento, un frammento di sé e della propria storia - spiega il Dr. Gianfranco Maria Beghi direttore di Villa Pineta. Abbiamo voluto che ogni Nucleo evocasse un luogo significativo per il nostro territorio, perché il radicamento e la memoria sono parte integrante della cura'.

Il progetto, in futuro, prevede anche interventi per un allestimento tematico di ciascun Nucleo, attraverso la scelta di immagini, colori e dettagli ispirati ai luoghi simbolo che sono stati individuati.

Un modo concreto per rendere la Residenza per anziani un ambiente sempre più identitario. Non solo un centro di assistenza e di cure per persone fragili ma una vera casa per chi vi abita.

La CRA Villa Pineta si prende cura di circa 300 anziani all’anno, prevalentemente donne, dei quali la maggior parte ha oltre 85 anni e la degenza media è di 77 giornate. Questi i numeri registrati negli ultimi due anni (2024-2025).

Villa Pineta inoltre comprende anche un ospedale specializzato in pneumologia, riabilitazione respiratoria (anche in regime di day hospital), riabilitazione neuromotoria, riabilitazione ortopedica, riabilitazione metabolico-nutrizionale e da un ampio Poliambulatorio.