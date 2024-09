Come organizzare casa se si hanno bambini piccoli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel momento in cui si organizzano gli spazi per rendere la casa a misura di bambino, un doveroso cenno va dedicato alla possibilità di cambiare la pavimentazione.Il parquet, pur essendo esteticamente gradevole, non è il massimo quando si hanno bambini piccoli. Questa tipologia di pavimentazione, infatti, rischia di rovinarsi, con tutti i rischi del caso per il bilancio familiare (interventi come la levigatura possono costare diverse centinaia di euro).Per fortuna, esistono diverse altre alternative interessanti da prendere in considerazione. Giusto per citare un esempio, chiamiamo in causa il pavimento SPC

Facile da installare anche su eventuali altri pavimentazioni già presenti in e realizzate in materiali come la ceramica, questa tipologia di pavimentazione è resistente, spesso caratterizzata dalla presenza di un tappetino acustico integrato e in grado di mimare l’aspetto di materiali come la pietra e il legno.



Prima che inizi la fase del gattonamento - il pericolo, infatti, è realtà non appena il piccolo comincia a strisciare - è essenziale mettere in sicurezza i mobili, fissandoli alla parete con appositi sistemi spesso venduti insieme con gli elementi d’arredo.

Un altro aspetto da considerare quando arriva il momento di organizzare la casa per renderla a misura di bambino riguarda la gestione delle finestre.In questo caso, si devono considerare diversi step. Se possibile, è bene cambiare gli infissi e installare dei serramenti con apertura a vasistas, soluzione che consente di arieggiare gli ambienti minimizzando il rischio che il bambino si sporga.

Rimane sempre opportuno acquistare un blocco di sicurezza per la maniglia.



Un altro consiglio importante da mettere in pratica quando si organizza la casa per renderla sicura per i bambini riguarda il fatto di togliere i detersivi da sotto il lavandino.Per questioni di sicurezza, è bene collocarli una posizione sopraelevata. Altra raccomandazione fondamentale: mai e poi mai trasferire il prodotto in una confezione diversa da quella nella quale è stato acquistato.Il rischio, infatti, è quello di arrivare, in momenti di distrazione, a usarlo per scopi non idonei, in primis quello alimentare.

Fin da quando il bambino viene al mondo, è il caso di provvedere, con coperture ad hoc, la protezione delle prese di corrente. Una cosa che è bene tenere presente quando si diventa genitori è che le tappe dello sviluppo motorio possono palesarsi da un momento all’altro, motivo per cui è importantissimo farsi trovare pronti.

Negli ambienti più frequentati dal bambino, è cruciale eliminare i tappeti prima che inizi il cammino autonomo. Così facendo, si riduce il rischio che inciampi e che sperimenti traumi in quella che è una fase preziosa dello sviluppo motorio.

Sia quando si parla di tinteggiatura delle pareti sia quando, invece, si ha a che fare con vernici utilizzate per colorare mobili e complementi, se si hanno bambini piccoli in casa è opportuno focalizzarsi su soluzioni a base acquosa, garanzia di salubrità massima (oltre che di sostenibilità ambientale).

Dedicati a un decluttering periodico. Questa operazione, i cui benefici per la mente sono stati da tempo provati, permette di prevenire quell’accumulo di oggetti inevitabile in casa nel corso del tempo e fonte di grandi rischi nel momento in cui si ha un bambino piccolo che striscia, gattona o ha già imparato a camminare.