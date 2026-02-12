Le imprese dell'Emilia-Romagna trainano l'economia nazionale

L'Emilia-Romagna si conferma cuore pulsante dell'economia italiana
, grazie a un tessuto imprenditoriale capace di coniugare tradizione manifatturiera e spinta innovativa. Dalle eccellenze farmaceutiche alle icone della meccanica di lusso, fino ai servizi tecnologici e alla consulenza strategica, le imprese regionali si distinguono per dinamismo, capacità di crescita e forte orientamento internazionale.Alfasigma rappresenta l'eccellenza farmaceutica dell'Emilia-Romagna nel panorama nazionale. Con sede a Bologna, il gruppo ha chiuso il 2024 con un fatturato di 1,86 miliardi di euro, registrando una crescita del 36% rispetto all'anno precedente. Il successo è stato trainato da acquisizioni strategiche di rilievo internazionale.L'azienda ha infatti acquisito Intercept Pharmaceuticals a fine 2023 e successivamente il gruppo Galapago, consolidando la propria presenza sui mercati globali. Alfasigma figura tra le otto eccellenze industriali italiane individuate dall'area studi di Mediobanca per aver combinato crescita sostenuta e redditività elevata.Con sede a Bologna e trent'anni di esperienza alle spalle, Golden Group rappresenta un'eccellenza consolidata nel panorama della consulenza strategica
specializzata in finanza agevolata. L'azienda si è affermata come riferimento nazionale per le imprese italiane grazie al monitoraggio costante di oltre 2.500 bandi, garantendo un supporto qualificato nell'accesso a strumenti finanziari pubblici.Le collaborazioni istituzionali di Golden Group testimoniano l'autorevolezza acquisita nel settore.
L'azienda ha creato l'Osservatorio Italiano di Finanza Agevolata
in partnership con SDA Bocconi e collabora attivamente con il Politecnico di Milano e Confindustria Emilia, confermandosi punto di riferimento per lo studio e l'analisi del mercato degli incentivi alle imprese.Ferrari è forse il più famoso simbolo del Made in Italy di lusso a livello mondiale. Con sede storica a Maranello, in provincia di Modena, il marchio del Cavallino Rampante rappresenta l'eccellenza della meccanica italiana e si posiziona tra i pilastri del settore automotive nazionale. La casa automobilistica contribuisce significativamente alle esportazioni del comparto meccanico italiano.A tal proposito è importante ricordare che il settore dei mezzi di trasporto è conferma uno dei più rappresentati nella manifattura nazionale, con Ferrari che incarna perfettamente la capacità italiana di competere ai massimi livelli globali in segmenti ad alto valore aggiunto.L'innovazione digitale trova espressione invece in realtà come Billoo S.r.l. SB, società benefit attiva nel settore IT e software che ha registrato una crescita del 136,25%, chiudendo il 2024 con ricavi pari a 1,86 milioni di euro. L'azienda testimonia la vitalità dell'ecosistema tecnologico regionale.Salabam S.r.l. opera nel settore dell'ospitalità e dei viaggi con un approccio innovativo basato su soluzioni digitali.
L'azienda ha registrato una crescita dell'80,83% e ha chiuso il 2024 con ricavi superiori a 29 milioni di euro, confermando la capacità emiliano-romagnola di innovare anche nei servizi turistici.Il panorama imprenditoriale emiliano-romagnolo dimostra una straordinaria capacità di eccellere in settori diversificati: dalla farmaceutica alla meccanica di lusso, dall'innovazione tecnologica ai serviziavanzati di consulenza. La forte propensione all'export e l’innovazione continua posizionano la regione come hub strategico per lo sviluppo industriale italiano, con prospettive di consolidamento del proprio ruolo nei prossimi anni.