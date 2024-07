Sigaretta elettronica: perché è importante scegliere un buon liquido per sigarette e come fare?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Prima di giungere a questo presupposto, però, è importante sottolineare innanzitutto come orientarsi per la scelta di un buon liquido, considerando alcune delle caratteristiche fondamentali di quest'ultimo.

Che cos’è il liquido per sigaretta elettronica

Naturalmente, prima di proseguire con alcune delle valutazioni che dovranno essere realizzate, circa il modo migliore per scegliere un liquido per sigaretta elettronica, vale la pena indicare, in termini generici, che cosa sia questo liquido stesso. Come detto, il processo di generazione del vapore, in una sigaretta elettronica, è differente, rispetto a ciò che avviene in una sigaretta tradizionale, in cui si verifica un processo di combustione che interessa alcune sostanze potenzialmente nocive, tra cui catrame, tabacco e tanto. Il liquido per sigarette elettroniche, invece, è composto principalmente da ingredienti non cancerogeni: glicole propilenico, glicerina vegetale, nicotina e aromi vari, che permettono di personalizzare il gusto del liquore che si sceglie.



In base alla combinazione ottenuta, sarà possibile ottenere non soltanto un sapore differente, ma anche un diverso tipo di approccio al fumo.

Rapporto tra glicole propilenico e glicerina vegetale

Dopo aver valutato, in termini generici, quali siano le componenti fondamentali di una sigaretta elettronica, è possibile proseguire con le caratteristiche che, come si indicava precedentemente, permettono di effettuare una buona scelta in termini di selezione del liquido stesso. Uno dei fattori fondamentali, in tal senso, è dettato dal rapporto tra glicole propilenico e glicerina vegetale. Il primo costituisce un liquido incolore e inodore, che viene utilizzato non soltanto nell'ambito delle sigarette elettroniche, ma anche in molti altri prodotti alimentari e farmaceutici: in termini tecnici, per comprendere che cosa sia, basti immaginare quel colpo in gola che si ottiene, generalmente, con il fumo e con l'utilizzo del tabacco: a differenza della sigaretta tradizionale, però, con il glicole non si rischia di andare incontro all'uso di sostanze cancerogene.

La glicerina vegetale, invece, è molto più densa e dolce rispetto alle glicole ed è responsabile, principalmente, dell'effetto del vapore. Sulla base di queste premesse, si può anche immaginare che il rapporto tra glicole e glicerina sia fondamentale, per ottenere un diverso tipo di rapporto con la sigaretta elettronica, a seconda del modus operandi che si vuole scegliere. Il rapporto tra queste due sostanze può essere differente, per cui, una delle prime domande a cui si andrà incontro, quando si acquista un liquido per sigaretta elettronica presso un rivenditore selezionato, riguarda proprio questo: in quale percentuale si vuole ottenere un liquido che abbia più o meno glicerina e glicole? Diciamo che, in termini generici, con una percentuale maggiore di glicole, il vapore sarà minore e l'effetto dominante sarà quello del colpo in gola, tentando di replicare l'esperienza di una sigaretta tradizionale mentre, in caso contrario, si eccederà in termini di vapore, con un effetto sicuramente meno marcato dal punto di vista polmonare. Con una percentuale del 50 e 50, invece, si otterrà un'esperienza di sviluppo piuttosto standard, che si consiglia per chi inizia con la sigaretta elettronica.

Gusto del liquido da scegliere

È evidente che, dopo aver sperimentato dal punto di vista prettamente tecnico, gran parte della selezione successiva interessi il gusto del liquido da scegliere: in tal senso, si consiglia sempre di affidarsi ad un professionista del settore, soprattutto perché all'inizio si potrebbe eccedere con la sperimentazione, scegliendo dei liquidi che siano troppo pungenti, sia in termini assoluti, sia nel loro abbinamento. La qualità fondamentale della sigaretta elettronica è la sperimentazione, per cui si può realmente optare per opzioni costantemente differenti, che vanno dal fruttato al dolce, passando per liquidi maggiormente cremosi, o per le caratteristiche esperienze del tabacco, per chi ama la sigaretta tradizionale e vuole tentare di replicarne le fattezze. In ogni caso, con la sigaretta elettronica non bisogna mai avere paura di sperimentare, anche se è fondamentale, soprattutto per un primo approccio, ottenere dei mix di liquidi che siano ben pensati e non organizzati in maniera casuale.

Piuttosto, quando si seleziona un liquido per sigaretta elettronica, è fondamentale affidarsi a fonti che siano serie e che, soprattutto, non facciano correre rischi, in merito alla qualità dello strumento, che risulta essere fondamentale, per evitare che la propria esperienza di fumo sia potenzialmente pericolosa. Per questo motivo, è sempre consigliato un controllo aggiuntivo del liquidò e del rivenditore a cui ci si affida, evitando di acquistare fonti dubbie o non certificate.