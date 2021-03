A Ravenna irregolare un tir su tre controllati

Dal mancato inserimento della carta tachigrafica del conducente al mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo. Nei primi due mesi dell'anno la Polizia locale di Ravenna ha svolto 30 servizi di pattuglia sulle arterie a maggior concentrazione di traffico pesante, anche con l'aiuto del software Police Controller. Ed elevato sanzioni per un totale di 20.000 euro. In tutto sono stati controllati 120 veicoli, dei quali 35 condotti da autisti stranieri e 85 appartenenti ad aziende nazionali, con 45 infrazioni elevate. Tre le patenti ritirate. Tra le infrazioni più gravi, 13 violazioni per guida con mancato inserimento della carta tachigrafica del conducente commesse da tre conducenti italiani individuati solo a seguito di un'attenta analisi dei dati estrapolati e di una indagine amministrativa svolta dagli operatori in fase successiva. Per i tre ritiro della patente di guida e segnalazione per la successiva sospensione del documento fino a tre mesi. Sono state inoltre accertate, tra le altre, 16 violazioni per mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo.