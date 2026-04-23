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Modena, il 25 aprile si festeggia con la 'liberazione' degli uccelli riabilitati

Modena, il 25 aprile si festeggia con la 'liberazione' degli uccelli riabilitati

Pronti per riprendere la strada interrotta su una tavoletta di colla o contro una vetrata o feriti da un gatto

1 minuto di lettura

Il 25 aprile alle 16.30 al Pettirosso di Modena la Festa della liberazione si festeggia come da tradizione facendo liberare ai bambini gli uccelli curati riabilitati pronti per riprendere la strada interrotta su una tavoletta di colla o contro una vetrata o feriti da un gatto.

'E dire che con poche attenzioni si possono evitare tante sofferenze ed a volte la morte a degli esseri viventi - sottolineano dal Pettirosso -. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di sensibilizzare le persone, cerchiamo di parlare con la gente e fare capire che su questo pianeta non siamo soli, ma possiamo fare la differenza, almeno per qualcuno. Noi oramai sono anni che ci siamo attrezzati anche con una incubatrice per non lasciare indietro neppure l'uovo nel nido caduto per terra'.

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