Elezioni, in 10 punti l'appello dell'autotrasporto a tutti i candidati

'Alla vigilia del voto del 25 settembre Ruote Libere si rivolge a tutte le forze politiche in campo per sottoporre i temi che da anni gravano sul settore e che negli ultimi mesi, complice la piaga del caro-carburante, si sono trasformati in una vera e propria emergenza nazionale. Quello che chiediamo in modo trasversale alla politica è di cambiare rotta. I miliardi di euro spesi negli ultimi anni per il mondo dell'autotrasporto non solo non hanno contribuito a migliorare la salute del settore, ma purtroppo, paradossalmente, ne hanno aggravato le malattie ataviche'. A parlare è la presidente di Ruote Libere Cinzia Franchini.'Oggi la fotografia che osserviamo è quella di un universo determinante per il Paese, che vale diversi punti del Pil nazionale, nel quale spesso la furbizia la fa da padrone sulla capacità imprenditoriale e dove l’illegalità è ampiamente diffusa.'Il primo punto è quello della completa revisione della politica degli aiuti. Chiediamo che all'autotrasporto non vengano più destinati fondi pubblici. Unica eccezione deve essere il rimborso sulle accise, un meccanismo rodato che oggi è stato sospeso per essere sostituito con macchinosi e ancora fumosi 'bonus' sotto forma di crediti di imposta. Il secondo punto riguarda l'uso dei soldi del Pnrr. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza non devono essere disperse e devono essere utilizzate in infrastrutture essenziali, soprattutto nelle Regioni più arretrate. Al terzo punto, al fine di contrastare la drastica carenza di autisti, chiediamo di incentivare gli imprenditori alla assunzione di personale attraverso una defiscalizzazione della busta paga che vada a favore dello stipendio dell'autista. Il quarto punto attiene alle realtà isolane. Autotrasportatori sardi e siciliani non devono essere penalizzati solo per il fatto di trovarsi a lavorare su un'isola. Vanno stabilizzate le tariffe con gli armatori scollegandole alla stagionalità. Il quinto punto è quello del contrasto alle infiltrazioni mafiose. Un settore in ginocchio con imprese che lavorano spesso in perdita e lavoratori sottopagati, rappresenta terreno fertile per la criminalità organizzata. E' evidente che le mafie che non rispettano le logiche del mercato, hanno potuto espandere i propri tentacoli. Questa direzione va immediatamente interrotta'.'I restanti 5 punti sono legati alla creazione del tanto atteso Testo Unico dell'autotrasporto, alla revisione del calendario dei divieti di circolazione e al ripensamento della normativa sui tempi di guida e riposo. Infine chiediamo sul fronte della sicurezza una vera applicazione della normativa ADR sulle merci pericolose e, sul fronte della specificità della professione, il divieto di carico e scarico dei veicoli industriali da parte degli autisti'.