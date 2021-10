'Green Pass, deroga solo per vettori esteri: una vergogna'

'Con la deroga dal Green Pass per i vettori esteri, ufficializzata oggi dal ministero dei trasporti ( qui l'articolo ), si materializzano le nostre previsioni sulla pericolosa e ingiustificabile differenza di trattamento tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri, con i primi ancora una volta duramente penalizzati rispetto ai secondi'. A parlare è lache commenta in questi termini la nota ministeriale uscita oggi.'Di fatto gli autotrasportatori provenienti dall'estero sono esentati dall'obbligo di mostrare il certificato verde a condizione che le operazioni di carico e scarico vengano svolte da altro personale - continua Franchini -. Siamo di fronte a una disparità del tutto arbitraria e inaccettabile che non può che far lievitare il clima di tensione che si respira nel nostro settore e nel Paese. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: se è vero che circa il 30% dei camionisti non è vaccinato, tra italiani e non italiani, il rischio di una paralisi di un settore vitale per l'economia italiana è concreto. Per evitare il caos bisogna esonerare questa filiera, includendo anche gli operatori della logistica e i portuali dall'obbligo del mostrare il Green Pass. Una deroga per gli autisti non italiani oggi è stata fatta, il muro apparentemente inscalfibile del Governo che finora aveva proceduto contro tutto e tutti è stato infranto. A questo punto chiediamo solo che prevalga il buonsenso e che l'esonero venga esteso a tutti coloro che fanno lo stesso mestiere sul suolo italiano, indipendentemente dalla nazionalità'.