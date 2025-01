Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Novità e controlli per l'autotrasporto - tachigrafo, attività lavorativa, nuovo codice della strada'. L'incontro, gratuito e aperto a tutti promosso da Ruote Libere, si terrà sabato primo febbraio a partire dalle 9.30 alla Sala Pucci in largo Pucci 40 a Modena. Dopo i saluti della presidente di Ruote Libere Cinzia Franchini, è prevista la relazione di Franco Medri, già sostituto commissario della Polizia stradale. L'incontro ha il patrocinio di Asaps e del Comune di Modena. Ad ogni partecipante verrà rilasciato l'attestato valido per l'attività formativa. Informazioni: info@ruotelibere-lautotrasporto.it