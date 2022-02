Bologna, improvvisazione e nuove sonorità con il duo scandinavo OWL

Giovedì 24 febbraio, alle 19, sul palco del Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo in via San Vitale, 63 a Bologna, si esibirà, in una prima apparizione italiana, il duo scandinavo OWL, composto da Karl Bjorå (chitarra elettrica, elettronica) e Signe Emmeluth (sax alto, elettronica). Gli OWL sono nati nel fertile clima creativo della musica improvvisata di Trondheim, in Norvegia. Scoprendo un comune interesse nella ricerca di nuove sonorità e nell’esplorazione di forme improvvisative, la formazione di un duo divenne la scelta più naturale come laboratorio ideale di nuove sperimentazioni. Entrambi i suoi membri sono strumentisti estremamente stimati nella scena del jazz e della musica improvvisata scandinave, ma hanno trovato che concentrarsi sulle tecniche strumentali estese combinate all’elettronica fosse il modo più efficace per sviluppare nuove forme e nuovi suoni.Dalla sua fondazione nel 2016, OWL è diventato un forum creativo per elaborare conversazioni costruttive riguardo alla musica e ai suoi parametri.Signe K. Emmeluth, sassofonista e compositrice, è nata nel 1992 in Danimarca e risiede attualmente ad Oslo in Norvegia. Durante l’ultimo paio d’anni si è fatta notare come una delle figure emergenti nella scena della musica improvvisata, ed è divenuta una importante performer della scena musicale scandinava. Svolge infatti un ruolo centrale in gruppi come i suoi Emmeluth’s Amoeba, KONGE (Mats Gustafsson, Kresten Osgood, Ole Morten Vågan, Signe Emmeluth), Spacemusic Ensemble e OWL. Ha inoltre collaborato con formazioni e artisti come Paal Nilssen-Love, Steve Swell, John Edwards, Mette Rasmussen, Andreas Røysum Ensemble Skarbø Skulekorps e Trondheim Jazz Orchestra. Il suo cd solo Hi Hello I'm Signe è uscito su Relative Pitch nel 2021.Karl Haugland Bjorå, nato nel 1991 ad Arendal, Norvegia, è un musicista e compositore residente ad Oslo. È divenuto una presenza molto attiva nella scena improvvisativa Scandinava ed Europea in anni recenti, in gruppi i suoi Aperture, Megalodon Collective, Yes Deer, OWL e negli Spacemusic Ensemble e gli Amoeba di Emmeluth, tra gli altri. Ha inoltre preso parte a molte costellazioni ad hoc formate con musicisti come Balazs Pandi, Linda Sharrock e Klaus Holm. Partendo dalla ormai ben conosciuta scena di Trondheim, Karl dal 2012 è andato in tour in Scandinavia, Giappone, e buona parte dell’Europa e degli Usa con le band Yes Deer, Megalodon Collective, Brute Force e Aperture.