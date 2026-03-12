Carpi, quest'estate i concerti di Goran Bregović e Eugenio Finardi

Comincia a delinearsi il cartellone di appuntamenti dell’estate carpigiana 2026 che, nell’ambito della rassegna “CarpInMusica” vedrà l’arrivo in città di artisti del calibro di Goran Bregović, martedì 30 giugno, insieme alla sua Wedding and Funeral Orchestra, con il nuovo tour “God is not your baby sitter”, e di Eugenio Finardi, che la scorsa primavera ha celebrato cinquant’anni di carriera con l’album di inediti “Tutto”, al centro del concerto di mercoledì 29 luglio. Entrambi gli spettacoli si svolgeranno in piazzale Re Astolfo e i biglietti (al costo di 35 euro per Bregović e di 25 euro per Finardi) sono in vendita sul circuito TicketOne a partire da oggi, giovedì 12 marzo.

I due concerti, una coproduzione tra il Teatro Comunale di Carpi e Imarts, anticipano il programma completo, ancora in via di definizione, di “CarpInMusica” che quest’anno si presenta in una veste inedita come unico contenitore musicale di proposte di generi diversi, dal pop al jazz alla musica classica, e concerti in piazzale Re Astolfo e nel Cortile d’onore del Palazzo dei Pio.

Con le radici nei Balcani, di cui è originario, e la mente nel 21° secolo, il maestro Goran Bregović torna in Italia per una serie di concerti imperdibili accompagnato dalla sua Orchestra per matrimoni e funerali, un ensemble esplosivo e capace di grandi virtuosismi, cresciuto nella tradizione gitana e composto da trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare.

Insieme, porteranno sul palco il “turbo folk” in un concerto che ripropone gli storici successi dell’artista con brani tratti dai suoi album più recenti e dall’ultimo “God is not your baby sitter”, che dà anche il titolo al tour, in un melting pot di generi per uno spettacolo completo, energico e divertente.

Dopo oltre cinquant’anni di carriera, Eugenio Finardi, l’artista milanese autore di brani indimenticabili come “Musica ribelle”, “Extraterrestre”, “Scimmia” e “La radio”, prosegue il suo percorso artistico con “Tutto Finardi”, uno spettacolo che attraversa le canzoni più significative del suo vasto repertorio, ripercorrendo mezzo secolo di musica che ha segnato la storia della canzone d’autore italiana. Accanto ai grandi successi, nel concerto troveranno spazio i brani tratti dal nuovo album “Tutto”, pubblicato a maggio 2025: un lavoro sorprendente per sonorità innovative e per la creatività inesauribile di un artista capace di raccontare il presente con profondità e lucidità. Sul palco, insieme a lui, tre musicisti di grande sensibilità contribuiscono a costruire atmosfere coinvolgenti e mai prevedibili.