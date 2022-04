I musei e i siti statali aperti a Pasqua in Emilia-Romagna

I musei della Direzione sono aperti al pubblico durante le festività pasquali e per il 25 aprile.Di seguito gli orari d'ingresso e le iniziative proposte:Nei giorni di Pasqua, Pasquetta e 25 Aprile il museo e l'area archeologica sono aperti al pubblico dalle ore 11:00 alle ore 18:30. Il 25 aprile l'ingresso è gratuito!L'Abbazia sarà aperta nei giorni di PASQUA, PASQUETTA, 25 APRILE con il seguente orario: dalle ore 8:30 alle ore 19:30 (chiusura della biglietteria 30 minuti prima)Nelle giornate di PASQUA, PASQUETTA e 25 APRILE il Museo è aperto con il seguente orario: dalle ore 9:30 alle 17:00 (chiusura della biglietteria alle ore 16:30).Nelle giornate di PASQUA, PASQUETTA e 25 APRILE il Museo è aperto dalle ore 8:30 alle ore 14:00 (chiusura della biglietteria 30 minuti prima).Nelle giornate di PASQUA, PASQUETTA e 25 APRILE l’area archeologica è aperta dalle ore 13:30 alle ore 18:30 (chiusura della biglietteria 30 minuti prima).Nelle giornate di PASQUA, PASQUETTA e 25 APRILE il Castello sarà aperto al pubblico con il seguente orario: 9.45-19.00, ultimo ingresso 18.30Domenica 17 aprile - PASQUAApertura 13.30 - 18.30/ ultimo ingresso 17.45Ore 16.00 Visita guidata - “Cibi e feste: riti e banchetti di una nobile famiglia”a cura dei Servizi Educativi del MuseoLunedì 18 aprile - PASQUETTAApertura 13.30 - 18.30/ ultimo ingresso 17.45Ore 16.00 Visita guidata - “Cibi e feste: riti e banchetti di una nobile famiglia”a cura dei Servizi Educativi del MuseoIngresso gratuitoApertura 13.30 - 18.30/ ultimo ingresso 17.45Ore 16.00 Visita guidata - “Faenza liberata: 1797 - 1944”a cura dei Servizi Educativi del MuseoNelle giornate di PASQUA, PASQUETTA e 25 APRILE il museo è aperto e seguirà l'orario festivo dalle ore 13.30 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Il 25 aprile l’ingresso è gratuito.Nelle giornate di PASQUA, PASQUETTA e 25 APRILE l'area archeologica sarà aperta al pubblico con i seguenti orari: dalle ore 13.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 18.00). Il 25 aprile l'ingresso è gratuito.Nelle giornate di PASQUA, PASQUETTA, 24 e 25 APRILE dalle ore 13.30 alle ore 19.30 (ultimo accesso ore 19)Nelle giornate di PASQUA, PASQUETTA, 24 e 25 APRILE dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore17:00SABATO 16 APRILE dalle ore 8:30 alle ore 19:00 (ultimo accesso ore 18.30) - alle ore 16:00 visita guidata gratuitaPASQUA - 17 APRILE dalle ore 8:30 alle ore 19:00 (ultimo accesso ore 18.30)LUNEDI' DELL'ANGELO - 18 APRILE dalle ore 8:30 alle ore 19:00 (ultimo accesso ore 18.30) - alle ore 16:00 visita guidata gratuita​DOMENICA 24 APRILE dalle ore 8:30 alle ore 19:00 (ultimo accesso ore 18.30) - alle ore 10:00 visita guidata gratuita​LUNEDI’ 25 APRILE dalle ore 8:30 alle ore 19:00 (ultimo accesso ore 18.30) - alle ore 16:00 visita guidata gratuitaSABATO 16 APRILE dalle ore 8:30 alle ore 14:00 (ultimo accesso ore 13.30) alle ore 10:00 visita guidata gratuitaPASQUA - 17 APRILE dalle ore 8:30 alle ore 19:30 (ultimo accesso ore 19:00) alle ore 16:00 visita guidata gratuitaLUNEDI' DELL'ANGELO - 18 APRILE dalle ore 8:30 alle ore 14:00 (ultimo accesso ore 13.30)​DOMENICA 24 APRILE dalle ore 8:30 alle ore 19:30 (ultimo accesso ore 19:00)​LUNEDI’ 25 APRILE dalle ore 8:30 alle ore 14:00 (ultimo accesso ore 13.30)Nella foto, la Basilica di Santa Apollinare in classe

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.