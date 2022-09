Modena, alla Festa dell'Unità arriva il rapper Ernia

Domani si parla di ambiente e cambiamenti climatici alla Festa de l’Unità di Modena con il meteorologo Luca Lombroso, ma è l'appuntamento musicale a farla da padrona.Alle 21.30 all’Arena sul Lago arriva il rapper Ernia con il Gemelli Tour. Nato a Milano nel 1993, fin dall’età di 12 anni frequenta l’ambiente hip-hop underground del capoluogo lombardo facendosi conoscere per le sue doti di freestyler e partecipando come membro a vari progetti collettivi. Nel 2007 pubblica giovanissimo il suo primo demo di 7 tracce con diverse collaborazioni e dopo tanti successi nel 2020 è la volta del disco ‘Gemelli’. Oggi è considerato uno dei rapper emergenti più poliedrici, credibili e rispettati d’Italia. Le prevendite sono disponibili al costo di 20 euro, sui siti www.boxerticket.it, www.vivaticket.com/it e www.ticketone.it. Apre il concerto Pawns.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.