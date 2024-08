Modena, riecco il luna park

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quest’anno i modenesi troveranno per la prima volta il più grande treno fantasma d’Italia, la Fabbrica dei mostri nel castello, la giostra lagunare, il più grande labirinto dei cristalli e poi lo scivolo Taboga lungo 35 metri, l’autoscontro, i gonfiabili, la mini calcina, il salto del trampolino e poi i giochi tradizionali come la pesca, il tiro ai barattoli e il tiro turaccioli, il mini basket, il tiro in porta.

'Sono molto soddisfatto del nuovo allestimento. Il Luna Park rappresenta un divertimento consolidato e trasversale a tutte le età: si va dal bambino fino all’adulto, per accogliere chiunque sia attratto dai giochi, dall’aria gioiosa del luogo e dalla voglia di passare momenti all’insegna del divertimento e della condivisione in un momento storico in cui non è facile distrarre i ragazzi e le ragazze da smartphone e social', sottolinea Adriano Degli Innocenti, organizzatore e imprenditore nel settore dell’entertainment da generazioni.